تعرف على أهم تفاصيل هيكل الحوت بالمتحف الحيوانى.. صور

"المتحف الحيوانى" هو أول متحف حيواني بحديقة الحيوان بالجيزة، أنشئ عام 1906 وتم نقله إلى موقعه الحالى فى العام 1914، وتم تجديده عامى 1962، 1988 وتطويره وإعادة افتتاحه فى أغسطس عام 2015، و هو مكون من 3 طوابق .
ويضم المتحف الحيواني بحديقة الحيوان مجموعة هياكل عظمية كامله للعديد من الثدييات مثل هيكل "حوت، فيل، خرتيت، فرس نهر، زراف، ثور الخلاء، تابير، دب قطبى، سبع، و غيرها )، هياكل و جماجم لبعض الطيور و الزواحف، كما يوجد هيكل كامل لإنسان فى الدور فوق الأرضى .
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل هيكل الحوت .
1- نلاحظ عليه تحور الأطراف الأمامية إلى ما يشبه الزعانف والأطراف الخلفية لا يدُل عليها فى الهيكل العظمى إلا بقايا تُشبه النتوءات .
2- العنق قصير ذو سبعة فقرات ملتحمه، و القص قصير تتصل به ضلوع قليله تُتيح للقفص الصدرى مرونه لإجراء عملية التنفس العميق .
3- نُلاحظ أيضا انعدام الأسنان فى الفكين .
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