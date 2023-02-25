اليوم السابع
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‫ما لا تعرفه عن أول متحف حيوانى فى حديقة الحيوان بالجيزة

السبت، 25 فبراير 2023 07:00 ص
‫ما لا تعرفه عن أول متحف حيوانى فى حديقة الحيوان بالجيزة المتحف الحيواني
كتبت أسماء كتبت

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"المتحف الحيوانى" هو أول متحف حيوانى بحديقة الحيوان بالجيزة، وأنشئ عام 1906 وتم نقله إلى موقعه الحالى فى العام 1914، وتم تجديده عامى 1962، 1988 وتطويره وإعادة افتتاحه فى أغسطس عام 2015، وهو مكون من 3 طوابق.
 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل عن المتحف الحيوانى:

 

1- صُممت بانورامات المتحف لتناسب البيئات الطبيعية التي تتميز بالتنوع البيولوجي وتضم مجموعه قيمه من الثدييات و الطيور و الزواحف المحنطة النادره أو المنقرضة في الطبيعة.
 
2- يوجد في المبني نفسه قاعتان احدهما تضم مجموعة علمية كاملة للطيور المصرية ومجموعات أخري علميه من الزواحف و الثدييات و القوارض خاصه بالأبحاث العلميه ، و القاعه الأخري تُنظم بها دورات تدريبيه للطلبه و المُهتمين بالحياه البريه علي يد متخصصين و ذلك لرفع الوعي البيئي للحفاظ علي الحياه البريه ، كما تحتوي علي بعض الصور الفوتوغرافية لكبار الشخصيات من الوفود التي زارت الحديقه قديما.
 
‏‎3- تم تجديد المتحف عدة مرات اولها عام 1962، ثم عام 1988، ثم أغلق ما يقرب من 18 عام  منذ عام 1998 وحتي عام  2015 ، ثم أعيد تطويره وافتتاحه بعد التطوير عام 2015.
 
4- أغلب الحيوانات والهياكل الموجودة فى المتحف هي حيوانات كانت موجوده في الحديقة ونفقت بسبب كبر السن أو للمرض وتم تحنيطها.
 
5-هناك أيضا محنطات من الخارج وتم مصادراتها أو هدايا مثل "إوز الفول " الذي احضره الملك فاروق عام 1943، والعديد من الطيور والجوارح المحنطة.
 
6- يضم المتحف  1352 طائرا مُحنطا، 555 من الثدييات، و259 من الزواحف، و115 من الجماجم، 49 من الرؤوس، و35 من الهياكل العظمية.
 
7- يرجع تاريخ بعض المحنطات إلى عمر حديقة الحيوان نفسها الذي تجاوز المائة عام، بينما يعود بعضها لأواخر القرن التاسع عشر.

حديقة الحيوان

المتحف الحيوانى

الحيوانات المحنطة

تحنيط الحيوانات



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