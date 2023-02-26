الحكم على بائع بالسجن لمدة سنتين لقتله مسجل خطر في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة السابعة، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني بمعاقبة إبراهيم.س.ه.س، 27 سنة، بالسجن سنتين غيابيًا، وذلك لإدانته بالاشتراك في قتل حمدي.م.ص، وشهرته "البعبع"، مسجل خطر، وذلك لتكرار تعرضه لزوجة عم المتهم، وتهجمه عليها داخل منزله وهو في حالة عدم اتزان .

وتعود وقائع القضية رقم 7435 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الفيوم، والمقيدة برقم 1925 بسنة 2021 كلي الفيوم، إلى 5 أغسطس 2021، حينما تلقت قوات الشرطة، إخطارًا يفيد مقتل مسجل خطر في وضح النهار بوسط الشارع، بعدما مزقه عدة أشخاص بالأسلحة البيضاء.

وقالت سيدة تدعى أمل.ع.س، 39 سنة، بأنّها فوجئت أثناء وجودها في شتقها بالمجني عليه في حالة عدم اتزان "سكران" وبيده سكينة وقام بكسر السلسلة الحديدية الخاصة بالباب الخارجي وتتهجم عليها داخل شقتها الخاصة وتجمع الجيران وتدخلوا لإبعاده.

وتبينّ من التحريات، أنّ المجني عليه كان دائم التعرض للسيدة ومعاكستها عدة مرات وهو في حالة سكر، مما اضطر بعض العقلاء بالمنطقة للتدخل والتحدث إليه عدة مرات، ولكنه لم يرتدع حتى تهجم على السيدة في منزلها، فاستشاطت أسرتها غضبًا وانتقمت منه.

وأفادت مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، أنّ المجني عليه سبق إتهامه في عدة قضايا، وله بطاقة تخصص إجرامي تحت رقم 1455/8 ب.