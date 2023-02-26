المؤبد غيابيًا لسائق تروسيكل لإدانته باختطاف طفل والتعدي عليه في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة السابعة، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجى وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلانى، بمعاقبة المتهم محمد.خ.ع.م، 23 سنة، سائق تروسيكل، لإدانته بخطف الطفل أحمد.ح.ع، 11 سنة، بعد إيهامه بتوصيله إلى منزله، بالدراجة النارية خاصته "التروسيكل"، واصطحابه إلى منطقة مهجورة بعيدًا عن أعين السابلة، وتعدى عليه بعدما قيّد قدميه ويديه.

تعود تفاصيل القضية رقم 7208 جنح مركز شرطة الشواشنة، والمقيدة برقم 2389 كلى الفيوم، إلى 21 نوفمبر 2022، حينما تلقى مركز شرطة الشواشنة، بلاغًا من سوزان.ى.ع، ربة منزل، بقيام سائق تروسيكل، بخطف طفلها التلميذ بالصف الخامس الابتدائى، والاعتداء عليه بالقوة.

واتهمت النيابة العامة، المتهم، بخطف الطفل بالقوة والتهديد وتعدى عليه بالقوة، بأن قيّد يداه وقدماه حتى لا يتبعه المجنى عليه، ولاذ بالفرار.

وأوضحت والدة الطفل أنّه كان يلهو فى الشارع، وأثناء عودته وقف السائق وأوهمه بإيصاله إلى المنزل، بعد توصيل بعض البضاعة إلى قرية تونس السياحية، ثم اصطحبه إلى منطقة نائية "مزرعة زيتون" وتعدى عليه وتم تحرير محضر بالواقعة، والاستماع إلى شهادة الشهود الذين رأوا الطفل بصحبة السائق، وتمت إحالة القضية إلى النيابة التى تولت التحقيق، ثم أحالتها إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.