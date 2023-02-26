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الإعدام لعامل بتهمة قتل طفلة وإلقاء جثتها فى ترعة بقنا

الأحد، 26 فبراير 2023 09:59 ص
الإعدام لعامل بتهمة قتل طفلة وإلقاء جثتها فى ترعة بقنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة، بالإعدام لعامل بتهمة قتل طفلة وإلقاء جثتها فى ترعة بغرض سرقة قرطها الذهبي، في مركز قوص جنوب محافظة قنا.
 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طفلة فى ترعة، وتبين أن الجثة للطفلة ملك أحمد، 6 أعوام، بها آثار خنق فى الرقبة.

وأوضحت التحريات أن المتهم فى الواقعة من أهالى القرية، استدرج الطفل وخنقها لسرقة قرطها الذهبي، ثم تخلص منها عن طريق إلقائها فى ترعة بالقرية.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا بتهمة قتل طفلة وإلقاء جثتها داخل ترعة.

 


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