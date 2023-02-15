السجن المؤبد لشخص و10 سنوات لآخر بتهمة خطف وقتل عامل بقنا

تعود أحداث الواقعة إلى 15 مارس 2021 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين هدرا.ع.ر، 35 عاما، سائق، وشقيقه جرجس ،41 عاما، وملاك.ا.ا، صنايعي كاوتش، تهمة خطف وقتل المجني عليه عوني.ص، بسبب خلافات بينهم، وإشعال النيران في جثته.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم الأول تهمة قتل المجني عليه، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك في الجريمة والاتفاق مع المتهم الأول على قتل المجني عليه، واستدراجه لمكان المتهم الأول لارتكاب جريمته، كما وجهت لجميع المتهمين خطف المجني عليه، وشل مقاومته.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 12733 لسنة 2021 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 2539 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد، والثاني بالسجن 10 سنوات، وبراءة المتهم الثالث.