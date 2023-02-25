ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28723 طن تشمل : 5500 طن يوريا و 307 طن ملح معبأ و 4495 طن كلينكر و 7200 طن اسمنت و 1200 طن كسب صويا و10021 بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43282 طن تشمل : 1101 طن ابلاكاش و 195 طن خشب زان و 8789 طن قمح و 15300 طن سكر و 17897 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 508 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 220 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2196 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40950 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 168767 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2800 شاحنة.