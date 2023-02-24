ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37203 أطنان تشمل: 12927 طن يوريا و1931 طن ملح معبأ و1393 طن سماد معبأ و12311 طن كلينكر و136 طن أسمنت و1800 طن كسب صويا و6705 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29750 طن تشمل : 1055 طن أبلكاش و310 أطنان خشب زان و6789 طن قمح و11400 طن سكر و2000 طن عدس و4684 طن حديد و3150 طن ذرة و1304 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 362 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 621 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 415 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1904 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 32161 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 169267 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5885 شاحنة .