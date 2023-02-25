مراكز شباب كفر الشيخ تشهد تدريبات الشعب التجريبية وتنظم برنامج "قيم وحياة"

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، برنامج تدريبي بعنوان "قيم وحياة" لبناء قدرات الشباب، بمشاركة 20 شابًا وفتاة، من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوه، اليوم السبت، وفق بروتوكول التعاون بين مؤسسة أجيال مصر، ووزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ، أن الجلسات التدريبية تناولت قيم السعادة والمحبة وتقدير قيمة الوقت، والتأكيد على قيمة المبادرة بالفعل ولا ينتظر أن يكون رد فعل و قيمة تحمل المسئولية كجزء من القيم الإنسانية، البرنامج التدريبي في إطار سعي الوزارة ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، لتأهيل وتدريب المتطوعين من الجنسين أعضاء أندية التطوع المسؤولين عن تنفيذ الحملات التطوعية.

وقدمت الجلسة التدريبية بمركز شباب قبريط شيماء الحلوانى مدرب البرنامج، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ باسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على ضرورة الاهتمام برعاية النشء والشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، وصقل وتنمية مواهبهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب المتميزين من أبناء المحافظة.

وتستمر مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فى متابعة تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب، بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية الأستاذة لبنى أبو القاسم مدير ادارة الطلائع بالمديرية.



المشاركات من مراكز شباب كفر الشيخ في دريبات الشعب التجريبية



تنظم البرنامج التدريبي قيم وحياة بمركز شباب كفر الشيخ



جانب من تنظم البرنامج التدريبي قيم وحياة بمركز شباب كفر الشيخ