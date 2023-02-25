استقبال أفواج البرنامج الرئاسي أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية بشرم الشيخ 

جنوب سيناء - محمد حسين

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء أفواج البرنامج الرئاسي أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية بشرم الشيخ.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى بيان اليوم السبت، أن الملتقى المجمع لبرنامج أهل مصر بإجمالي 180 مشاركا من كل محافظة من المحافظات الحدودية.

وانطلق البرنامج باستقبال المشاركين وعمل اجتماع تعريفى بالرحلة والهدف منها، وأماكن المزارات والتى تشمل زيارة المتحف، وسوهو اسكوير ، قصر ثقافة شرم الشيخ ، محاضرات ولقاءات حوارية مع الشباب وجولات حره للاستمتاع بالمناظر الطبيعية بالمدينة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برحلات اهل مصر، لترسيخ التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية، وتنفيذ رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لأهم المعالم السياحية التاريخية، وزيادة الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن، تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات، ورحلات اهل مصر.

وتواصلت تدريبات الملاكمة للمشروع القومي للموهبة و البطل الاوليمبى بجنوب سيناء فى رياضة الملاكمة لمراحل الناشئين والواعدين و أبطال الواعدين بالاستاد الرياضى.

ورسالة المشروع تربوية قومية فنية رياضية،ويخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع،ويتم الإشراف عليها اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ممثلة بإدارة الرياضة دوري ميني فوتبول للطلائع مواليد 2008 / 2009 بإجمالى 16 فريق بنظام خروج المغلوب ضمن خطة نشاط إدارة الرياضة نشاط عام مركزى .

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة احمد مسعد وكيل المديرية .