اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 10:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط سائق بحوزته 130 طربة حشيش فى الإسماعيلية

السبت، 25 فبراير 2023 10:15 ص
ضبط سائق بحوزته 130 طربة حشيش فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على سائق بحوزته 130 طربة حشيش داخل سيارته بالكيلو 11 دائرة مركز الإسماعيلية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات إلى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية مفادها قيام احد تجار المخدرات بالاتجار فى مخدر الحشيش متخذا من محل إقامته بالكيلو 11 دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات.
 
وجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بسرعة ضبط المتهم وما بحوزته من مخدرات.
 
تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم.
 
تمكن رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه من ضبط المتهم أثناء قيادته سيارة فيرنا بمحل إقامته وبتفتيشها تم العثور على 130 طربة حشيش ومبلغ مالى وتبين أن المتهم يدعى "فادى.س.م"32 عام سائق مقيم الكيلو 11 دائرة مركز الإسماعيلية. 
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 

الاسماعيلية

ضبط مخدرات

حشيش

النيابة العامة

امن الاسماعيلية

ضبط حشيش



الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط 168 قطعة سلاح ناري وتحرز ربع طن هيروين وحشيش وبانجو.. سقوط أشهر تجار العملة بالسوق السوداء في القاهرة ونصاب ينتحل صفة ضابط.. القبض على لصوص يسرقون السيارات والهواتف المحمولة.. والإيقاع بـ18 بلطجيا

الجمعة، 24 فبراير 2023 04:00 م

السجن 5 سنوات لعاطل لحيازته 6 طرب حشيش فى الإسكندرية

الخميس، 23 فبراير 2023 11:50 ص

سقوط ديلرين بحوزتهما حشيش فى عين شمس

الخميس، 23 فبراير 2023 10:40 ص

الحبس سنة لمتهم بتعاطي الحشيش فى مدينة نصر

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة