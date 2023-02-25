ضبط سائق بحوزته 130 طربة حشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على سائق بحوزته 130 طربة حشيش داخل سيارته بالكيلو 11 دائرة مركز الإسماعيلية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات إلى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية مفادها قيام احد تجار المخدرات بالاتجار فى مخدر الحشيش متخذا من محل إقامته بالكيلو 11 دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات.

وجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بسرعة ضبط المتهم وما بحوزته من مخدرات.

تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم.

تمكن رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه من ضبط المتهم أثناء قيادته سيارة فيرنا بمحل إقامته وبتفتيشها تم العثور على 130 طربة حشيش ومبلغ مالى وتبين أن المتهم يدعى "فادى.س.م"32 عام سائق مقيم الكيلو 11 دائرة مركز الإسماعيلية.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.