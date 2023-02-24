القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة بالحامول فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز الحامول بكفرالشيخ، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش، وسلاح أبيض، أثناء قيامه بالترويج للمخدرات، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من، إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام عاطل مقيم بمدينة الحامول، بالاتجار فى المواد المخدرة، وجار إعداد خطة محكمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث مركز الحامول ومعاونوه من ضبط المتهم، وتبين أنه " م.ع. م "، 29 سنة وبتفتيشه، عثر بحوزته على كيلو و500 جرام حشيش، وسلاح أبيض "كتر"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.