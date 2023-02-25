تناول الملينات بكثرة لعلاج الإمساك يزيد خطر الإصابة بالخرف

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن تناول الملينات بانتظام لتخفيف الإمساك قد يزيد من فرص الإصابة بالخرف ، وتزداد هذه المخاطر بين الأشخاص الذين يستخدمون أنواعًا متعددة من الملينات أو المسهلات، والتي تعمل عن طريق سحب الماء إلى البراز، بحسب موقع "Health".

ربطت الأبحاث السابقة بين الأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية، بما في ذلك الأدوية المساعدة على النوم وأدوية الحساسية وبين الخرف، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين استخدام الملينات والإصابة بالخرف.

قال مؤلف الدراسة فنج شا، أستاذ مشارك في معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة في الأكاديمية الصينية للعلوم في الصين: "الاستخدام المنتظم للملينات حتى بدون آثار جانبية شديدة على المدى القصير، قد يكون له خطر محتمل طويل الأمد للإصابة بالخرف، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستخدام المشترك لنوعين أو أكثر من الملينات".

وأضاف شا: "هذه النتيجة تتطلب تأكيدا من خلال مزيد من الدراسات قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات".



علاوة على ذلك، كان الخطر المطلق لا يزال ضئيلًا ولم يتم تصميم الدراسة الجديدة لتوضيح كيف يمكن أن يؤدي استخدام الملينات إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف، على الرغم من أن الباحثين لديهم نظرياتهم.

وقال شا إن "الاستخدام المنتظم للملينات قد يغير ميكروبيوم الأمعاء ، وربما يؤثر على الإشارات العصبية من القناة الهضمية إلى المخ أو يزيد من إنتاج السموم المعوية التي قد تؤثر على الدماغ".



وأضاف أن المسهلات قد تعطل أيضًا محور الأمعاء والدماغ ، مما يسمح لبعض الكائنات الحية الدقيقة بالوصول إلى الدماغ.



بالنسبة للدراسة، نظر الباحثون في استخدام المسهلات في أكثر من نصف مليون شخص مشاركين في مشروع أبحاث البنك الحيوي الجاري في المملكة المتحدة.



كان متوسط أعمار الناس 57 عامًا ، ولم يكن أحد مصابًا بالخرف في بداية الدراسة. من بين هؤلاء، أفاد 3.6٪ باستخدام أدوية مسهلة بدون وصفة طبية في معظم أيام الأسبوع للشهر الماضي.



خلال 10 سنوات من المتابعة ، أصيب 1.3٪ من الأشخاص الذين استخدموا الملينات بانتظام بالخرف. وأظهرت الدراسة أن 0.4٪ فقط من الأشخاص الذين لم يتناولوا أدوية مسهلة بشكل منتظم أصيبوا بالخرف.



بعد أن قام الباحثون بالتحكم في العوامل الأخرى المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بالخرف ، مثل تاريخ العائلة ، وجدوا أن الأشخاص الذين يستخدمون الملينات بانتظام تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 51٪ مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون الملينات بانتظام.



وأظهرت الدراسة أنه كلما زاد عدد أنواع المسهلات المستخدمة، زادت مخاطر الإصابة بالخرف.

كان الأشخاص الذين يستخدمون نوعًا واحدًا من الملينات لديهم مخاطر متزايدة بنسبة 28٪، وأولئك الذين تناولوا نوعين أو أكثر من الملينات زادت لديهم مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 90٪.



وقال شا لا ينصح بالاستخدام المنتظم للملينات وأشار إلى أن "الإمساك يمكن تخفيفه في أغلب الأحيان من خلال تغيير نمط الحياة ، مثل زيادة تناول السوائل والألياف الغذائية ومستويات النشاط ، مما قد يفيد أيضًا صحة الدماغ".