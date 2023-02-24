ما هو مرض الخرف الجبهي الصدغي؟.. وكيف يتم تشخيصه؟

كتبت فاطمة ياسر

ما هو الخرف الجبهي الصدري؟ الخرف الجبهي الصدغي يعد من انواع الخرف التي يجب التعرف علي أعراضها وطرق الوقاية منها تجنب الإصابة بها، والحماية منها، ومهذا ما سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “indiatoday-”. يشمل الخرف الجبهي الصدغي مجموعة من اضطرابات الدماغ التي تؤثر على الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ أي للمخ، و في هذا النوع من الحالات ، هناك أجزاء من هذه المناطق في الدماغ تبدأ في الانكماش والضمور.

ويواجه بعض الأشخاص تغييرات جذرية في شخصياتهم ، بل ويصبحون غير لائقين اجتماعيًا من خلال إظهار سلوك متهور أو غير مبالٍ عاطفياً. يفقد الآخرون القدرة على استخدام اللغة بشكل صحيح . ما هي أعراض الخرف الجبهي؟ في حين أن سبب في هذا المرض غير معروف ، فإن أعراض الحالة تشمل التعرق ، والسرقة كجزء من التغيير السلوكي ، وزيادة الاهتمام بالجنس ، وتدهور النظافة الشخصية ، وقلة التعاطف ، وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية العادية ، وفقدان الطاقة والتحفيز ، والكلام الأقل تواتراً ، والتشتت ، وصعوبة التخطيط والتنظيم ، وتغيير المزاج المتكرر والإثارة. هل يوجد علاج للخرف الجبهي؟ حاليًا ، لا توجد علاجات متاحة لـ هذا المرض ولعلاج أو إبطاء تقدمه، ومع ذلك ، يصف العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية الأدوية لعلاج الأعراض. يمكن أن تساعد مضادات الاكتئاب في مشاكل القلق والتحكم في سلوك الوسواس القهري و يمكن أن يساعد الطب المضاد للذهان في تقليل الطبيعة غير العقلانية.

يساعد أخصائيو الأمراض والمعالجون المهنيون في تعديل الكلام.