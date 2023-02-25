تحصين 166 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وأخذ 47عينة من الطيور فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تحصين 166 ألفا و615 رأس ماشية، ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع، من المستهدف الذي يبلغ 211 ألفا و 969 رأس ماشية، من بينهم 119 ألفا و157 بقرة، و54 ألفا و 348 جاموس، و340 ألف و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز ،على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.

وفى إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطي، والدكتور على عبد السلام شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن، بأعمال التقصى النشط والترصد لمرض انفلونزا الطيور فى سوق الطيور سيدى سالم مركز سيدى سالم ،وبإشراف دكتور وسام ياسين، مدير إدارة سيدى سالم، بإشتراك أطباء الدواجن والابيديميولوج بالهيئة وإدارة سيدى سالم، تم أخذ 47 عينة من الطيور والبيئة وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعى للفحص.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة مناشدًا المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية وكافة الإدارات تشارك في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع والتي انطلقت الأسبوع الماضي بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وقال بشار، إن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجنة ، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال التحصين والترقيم ، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية ، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومي، وسيتم ة استخدام سنون إستعمال مرة واحدة، لكل رأس ،ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى،مع أتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانيه، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، و التنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للاهميه القصوى.

وأكد بشار، أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربيين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.