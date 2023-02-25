تتقدم شركة فايزر وبيونتيك للحصول على الموافقة الكاملة للقاحها ضد أوميكرون

كتبت أمل علام

تتقدم كل من شركة فايزر وبيونتيك Pfizer / BioNTech للحصول على الموافقة الكاملة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) على لقاح كورونا الجديد للوقاية من متحور أوميكرون، وذلك وفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقالت شركة فايزر وشريكتها الألمانية BioNTech بيونتيك، إنهما تقدمتا بطلب إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) للحصول على موافقة كاملة على لقاح أوميكرونOmicron الجديد لفيروس كورونا.

تسعى الشركتان للحصول على الموافقة على اللقاح المحدث كلقاح أولى، أوجرعة معززة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق، وقد صوت مستشارو هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في يناير بالإجماع لصالح استخدام نفس سلالة الفيروس التاجي لجرعات لقاح كورونا الأولية والمعززات لتبسيط نظام التطعيم في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر وباستخدام نفس تقنية mRNA والتي تم استخدامها في تطوير لقاح كورونا من شركة فايزر وموديرنا، منحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" أول لقاح للسرطان في العالم، والذى تنتجه شركة موديرنا لقب" اختراق" للوقاية من سرطان الجلد، مما يعني أنه يمكن الموافقة عليه في غضون أشهر، وبذلك يقترب اللقاح خطوة واحدة من الواقع.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فان اللقاح يقلل من خطر تكرارالإصابة بسرطان الجلد أو الوفاة بنسبة 44%، مشيرة إلى أن شركة موديرنا Moderna تتواصل مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لمراجعة البيانات ذات الأولوية.

وقالت الصحيفة، لقد حصل لقاح السرطان من إنتاج شركة موديرنا على وضع "علاج متقدم" من قبل رؤساء الصحة، مما يمهد الطريق لموافقة سريعة، حيث يستخدم اللقاح، الذى يعطى جنبًا إلى جنب مع دواء مناعي من إنتاج شركة Merck، لعلاج المرضى الذين يتعافون من سرطان الجلد المتقدم والمعرضين لخطر عودة الأورام.