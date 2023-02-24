الصحة العالمية: 40% من الأطفال غير محصنين ضد الحصبة على مستوى العالم

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أنه تم تشكيل مبادرة الحصبة في عام 2001 لتأسيس شراكة عالمية لتنسيق الجهود لمنع وفيات الأطفال والاعتلال الناجم عن فيروس الحصبة شديد العدوى.

وقالت، إنه في عام 2012، وافق الشركاء المؤسسون - الصليب الأحمر الأمريكي، والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومؤسسة الأمم المتحدة، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية - على إدراج القضاء على الحصبة الألمانية تحت اسم جديد، وهو مبادرة الحصبة والحصبة الألمانية. (M&RI).

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، لقد تم تحقيق خطوات كبيرة منذ ذلك الحين، ساعدت المبادرة في توفير لقاحات الحصبة للأطفال في جميع أنحاء العالم، مما ساهم في إنقاذ أكثر من 56 مليون شخص على مستوى العالم منذ إنشائها واستثمرت أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي في أنشطة مكافحة الحصبة والحصبة الألمانية، بالشراكة مع جافى Gavi، وVaccine Alliance، و Bill & Melindaمؤسسة جيتس.

وأضافت، أن تأثير هذه الاستثمارات كبير، من عام 2000 إلى عام 2021 ، انخفض العدد السنوي للوفيات المقدرة بسبب الحصبة بنسبة 83 %، من 761000 إلى 128000، وعلى الرغم من إحراز تقدما كبيرا، فإن الهدف هو التعاون مع البلدان والشركاء لتحقيق هدف خطة التحصين 2030 لإنقاذ 50 مليون شخص آخر من خلال الحصول على اللقاحات الأساسية بحلول نهاية عام 2030 ، مع مساهمة التحصين ضد الحصبة بنسبة كبيرة.

لتحقيق هذه الغاية، اعتمد جميع الشركاء المؤسسين الإطار الاستراتيجي للحصبة والحصبة الألمانية لعام 2030، والذي يتوافق تمامًا مع هدف التحصين بحلول 2030، وهي استراتيجية عالمية طموحة لتعظيم تأثير اللقاحات المنقذ للحياة.

وأوضحت المنظمة، إنه يأتي الانخفاض في التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في وقت شهد العالم أسوأ تراجع مستمر في تغطية التحصين العالمية منذ 30 عامًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جائحة كورونا، والاضطرابات ذات الصلة، حيث أننا بحاجة إلى العمل بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الزيادة التي تقارب 40 % في عدد الأطفال غير المحصنين على مستوى العالمن مضيفة، نأمل أن يكون نجاحنا بمثابة سابقة لمبادرات أخرى خاصة بمرض معين في السنوات القادمة، هذا الانتقال خطوة إلى الأمام للتغلب على التحديات الحالية وضمان جميع الأطفال، في كل مكان،محمية ضد الحصبة والحصبة الألمانية والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم.