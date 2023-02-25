اليوم السابع
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الخدمات البيطرية تطالب المربين بتحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة

السبت، 25 فبراير 2023 04:32 م
الخدمات البيطرية تطالب المربين بتحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الحملة والتي بدأت 21 يناير بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
 
يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
 
أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و456 ألف و366 جرعة تحصينيه ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام منذ بدا الحملة وحتى 21 فبراير الجاري.
 
أوضح التقرير أيضا انه تم تنفيذ 66 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، و عقد 4983 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 77 ألفا و727 رأسا.
 
وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.
 

الخدمات البيطرية

وزارة الزراعة

المواشى

تحصين الماشية



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