تحصين 28 ألف رأس ضد "الجلد العقدى" و"جدرى الأغنام" بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عمل يومي ولجان تنتشر فى كل صوب وحدب لحماية الثروة الحيوانية، ودعم كبير يقدم لمربين المواشي والأغنام والماعز فى كافة أرجاء الأقصر، تلك الخطوات يقوم بها رجال الطب البيطرى فى الحملة القومية للتحصين للماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، كما يتم بدء العمل فى خطوات جادة لدعم قرى حياة كريمة بالثروة الحيوانية لدعم حياتهم اليومية فى الكسب والرزق الحلال وتوفير متطلبات أسرهم وأبنائهم.

وقال الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر ، أنه يتم العمل على قدم وساق من قبل رجال الطب البيطرى لحماية الثروة الحيوانية حول الأقصر، حيث بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة فى ضوء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر 26825 حيوانا من أبقار وأغنام وماعز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بلغت إجمالي الحيوانات المحصنة بالحملة منذ بداية عام 2023 الجارى، 26825 حيوانا، وبلغت عدد الأبقار المحصنة 15750 رأس، وعدد الأغنام والماعز المحصنة 11075 رأس، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان الطبية البيطرية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد هذا المرض الوبائي، وتوعيتهم بخطورة مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام وما يسببه المرض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتم خلال الحملة التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات حرصا على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.