أوقاف دمياط تستعد لشهر رمضان بملتقى الفكر الإسلامى.. صور

دمياط- معتز الشربينى

أكد الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط، أن مديرية الأوقاف بدمياط ، استعدت للأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان المقبل 1444هـ، بعدد من الأنشطة الدعوية، مضيفا أن المديرية، انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م ، الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد البحر بدمياط القديمة، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.

وكانت مديرية أوقاف دمياط، افتتحت أمس الجمعة مديرية أوقاف دمياط، مسجد الصحابة بجمصة غرب التابع لإدارة أوقاف كفر البطيخ، بعد أن الانتهاء من أعمال التجديد، وأصبح المسجد جاهز للافتتاح.

وأنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء أحمد قاسم رئيس مجلس مركز ومدينة كفر البطيخ، وبحضور الشيخ أحمد شعبان المصرى مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ، أحمد البلشى وحسن عبد الوهاب أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وألقى الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط، خطبة الجمعة بعنوان "الصدق في الأقوال والأعمال"، وتلا قرآن الجمعة، فضيلة القارئ الشيخ حسام معوض واللذان لفضيلة الشيخ أحمد نصر رضا إمام المسجد الكبير بكفر البطيخ وسط حضور كثيف من أهل القرية الذين حضروا لأداء فريضة الصلاة والاحتفال بإفتتاح بيت من بيوت الله، وبلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 78 مسجدًا.

من ناحية أخرى نظمت أوقاف دمياط العديد من الأنشطة الدعوية بمسجد عمرو بن العاص في دمياط، بحضور الدكتور محمد نصر اللبان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببور سعيد الأسبق وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديده السابق و الدكتور وائل الششترى إمام المسجد ودرس للنساء بالمسجد الكبير بالروضه للواعظة أماني الحسيني وفعاليات الأسبوع الثقافي والدروس والخواطر الدعوية والبرنامج التثقيفي للطفل.