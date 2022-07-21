4000 طفل يشاركون فى نشاط تحفيظ القرآن الكريم بمكاتب الأوقاف بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط عن استقبال أكثر من 4000 طفل ضمن البرنامج الصيفى "حق الطفل" والذى أطلقته وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية، وتضمن البرنامج تعليم الأطفال أحكام التجويد، وكذلك تكريم حفظة القرآن الكريم.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أنه تم استقبال 4000 طفل تم توزيعهم على 100 مكتب تابع لمديرية الأوقاف، مشيرا إلى أنه يتم تعليمهم أحكام التجويد، فضلا عن ممارسة بعض الأنشطة التربوية التي تسهم في تشكيل شخصيتهم بطريقة سليمة.

وأضاف وكيل أوقاف دمياط، أن المديرية بصدد إقامة حفلات لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة تشجيعا لهم، لافتا إلى أن مثل هذه الأمور تعمل على تشجيع الأطفال بشكل مميز ويضمن استمرارية الطفل بالمشاركة فى الأنشطة الصيفية التى تقدمها الوزارة.

وأوضح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن مديرية الأوقاف أطلقت العديد من الفاعليات التي تهدف إلى تنمية الأخلاق الحميدة، ومواجهة الفكر المنحرف الذي حاول أعداء الوطن غرسه في أذهان الشباب، لافتا إلي نجاح تلك الفاعليات بشكل كبير، مؤكدا على استمرار تلك الفاعليات بشكل دوري مستمر.