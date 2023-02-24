مديرية أوقاف الأقصر تقود حملات نظافة وتعقيم للمساجد بالإدارات المختلفة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى رجال مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير المديرية، لليوم السابع على التوالى، أعمال التعقيم والتجميل للمساجد قبل قدوم شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت بدءاً من 13 فبراير الجارى بكافة مساجد الأقصر، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم تنظيم حملة تعقيم المساجد بجميع إدارات المحافظة بناء على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب استقبال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مشدداً على مديرى الإدارات والعاملين بالمساجد بذل الجهد فى سبيل هذا الأمر.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أنه انطلقت تلك الحملات للتأكيد على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق، فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا، وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لاستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر، استعدادا لاستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.



نظافة وتعقيم المساجد بأوقاف النمسا



حملات تعقيم المساجد بإدارة أوقاف البياضية



حملات النظافة بإدارة أوقاف الأقصر



جانب من حملات تعقيم المساجد بالزينية



حملات النظافة بإدارة أوقاف إسنا