طقس مشمس دافئ على كافة الأنحاء فى محافظة بورسعيد.. صور

شهدت محافظة بورسعيد ، صباح اليوم الجمعة، طقسا مشمسا دافئا على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة بشكل منتظم.

وهدأت الأمواج في مياه البحر الأبيض المتوسط بشاطئ محافظة بورسعيد، ما ساعد في ممارسة الصيادين لحرفتهم.

وأشرقت الشمس باعثه دفئها بأرجاء المدينة، بعد أيام من الغيوم شهدتها محافظة بورسعيد، وتفاوت في درجات الحرارة على مدار اليوم.

وتعمل موانئ بورسعيد، بشكل طبيعي في عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ المختلفة شرقاً وغرباً.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ في الإرتفاع من الأسبوع المقبل، ليكون الإرتفاع تدريجي علي مدار الأسبوع، وهذا علي إثر تكون منخفض جوي علي مسطح البحر المتوسط يجذب إليه رياح جنوبية دافئة تؤثر على كافة الأنحاء.

وأضافت، أنه تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أنه لابد من عدم الإنخداع في إرتفاع درجات الحرارة لأنه سرعان ما ينخفض، وقدمت نصيحة بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.