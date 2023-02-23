تسليم 1200 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى ببورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد عن استمرار تسليم وحدات مشروع الإسكان الإجتماعى الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء مشروع9000 إلى مستحقيه من أبناء بورسعيد، حيث بدأت أعمال تسليم المشروع فى الثامن من يناير الماضى، وتم الانتهاء من تسليم حوالى 1200 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمسطح 90 متر حتى اليوم.

وتؤكد محافظة بورسعيد أن مديرية الإسكان ببورسعيد تقوم بتسليم الوحدات يوميا للمواطنين بمجرد تحصيل قيمة عدادات المرافق وفى نفس اليوم يتمكن المواطن من استلام الوحدة السكنية وذلك بالتنسيق مع كافة المرافق المتعددة الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات.

ويتم تسليم عمارات المشروع على مراحل بعدد 10 عمارات لكل مرحلة، وتكون الأولوية لجاهزية العمارات والوحدات للتسكين مع استمرار التسليم طبقا لتحرير المحاضر عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة الاسكان.

وأوضحت محافظة بورسعيد أن هناك تنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من تسليم وحدات المشروع بالكامل فى أسرع وقت، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لسرعة تسليم مشروعات الإسكان لمستحقيها وتذليل أى عقبات فى هذا الشأن

وبدأت مديرية الإسكان ببورسعيد فى تسليم وحدات الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء مشروع ال9000) وحدة، منذ يوم الأحد الماضى 8 يناير، ويستمر ذلك حتى يتم الانتهاء من تسليم كافة وحدات المشروع.