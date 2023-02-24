تحصين أكثر من 141 ألفا من الثروة الحيوانية فى بنى سويف لمواجهة أمراض الجلد العُقدى

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن ، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتبين التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام الطب البيطري،أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 141 ألفا و467رأساً( 103ألف و249من الأبقار، 36ألف و828 من الأغنام ،1390من الماعز)،وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير الماضي وحتى 21 فبراير الحالي"،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

جدير بالذكر أن المحافظ "د.محمد هاني غنيم" قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الخدمات البيطرية،مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.