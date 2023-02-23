تحصين 163 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى بالغربية

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى في محافظة الغربية ، إنه تم تحصين 163 الف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام على مستوى المحافظة، وذلك منذ إطلاق الحملة وحتي الآن.

وأضاف أنور في بيان له أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة لتحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها من "الأبقار- الأغنام – الماعز" والبالغ عددها 174697، مناشدًا جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 134 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.

وأوضح مدير المديرية وأن هناك لجان من الأطباء والمعاونين تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، مشيرًا الي أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 10.5 جنيهاً للأبقار و2.90 جنيهات للأغنام والماعز .

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، صرح أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم تطوير الإدارات البيطرية والمجازر بالأربعة مراكز، ويتم حاليا اختيار الاراضى التى سيتم انشاء عليها المشروعات بعد العرض على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأضاف مدير المديرية، لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الأولى شهدت إنشاء 8 مجمعات بيطرية زراعية، على مساحة 330 مترا نصيب الوحدة البيطرية 140 مترا تقريبا نصيب الوحدة البيطرية، والباقى جمعية زراعية ومركز ارشاد زراعى، مضيفًا إنه جارى انتهاء المرافق بكافة المشروعات التابعة لنا.