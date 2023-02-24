السيطرة على حريق بمحل خردوات فى سوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمحل خردوات بشارع التحرير دائرة قسم ثان سوهاج مرخص دون حدوث إصابات أو خسائر بالأروح تمت تعين الخدمات الأمنية اللازمة وتمت عملية التبريد لمكان الحريق.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لطاع الشمال يفيد بنشوب حريق إنبعاث أدخنة من محل خردوات بشارع التحرير دائرة قسم ثان وتبين نشوب حريق محدود أدي إلي إنبعاث أدخنة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة قسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بمحل للخردوات

تبين إنبعاث أدخنة من محل خردوات بشارع التحرير دائرة قسم ثان وتبين نشوب حريق محدود أدي إلي إنبعاث أدخنة بمحل علي مساحة 1.5 متر × 4 متر مقسم من الداخل إلي ثلاثة أجزاء "كريب – خردوات – أحذية " " مرخص " ملك المدعو رزق ا ا ع 40 سنة صاحب محل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج وتم الدفع سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده والتبريد " دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المحل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية 00 وأضاف باحتراق بعض محتويات المحل.