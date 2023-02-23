السجن المشدد 7 سنوات لسايس وشقيقه لقتلهما صاحب محل بسبب ركنة سيارة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت كامل عدلي رئيس المحكمة ,وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر، والمستشار عبدالرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من" ص.م.ص" و " أ.م.ص" مما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ،وذلك لاتهامهما بقتل المجني علية " ع.م.ع" .

تعود احدث القضية المقيدة ، برقم 14865 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بمشاجرة بدائرة القسم بين المتهمين والمجني عليه، وعقب ذلك تعدوا علي المجني عليه، مما أدى إلى وفاته.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك ، أنه علي إثر مشادة كلامية بين المجني عليه " ع.م.ع" صاحب محل وبين المتهم الأول " ص.م.ص" سايس جراج علي أحقية الاصطفاف أمام محل المجني علية فتعدي كلا منهما علي الاخر بالضرب بالأيدي وبعد ذلك انضم المتهم الثاني " ا.م.ص" سايس جراج الي شقيقة المتهم الأول في المشاجرة بينهم وبين المجني علية ، وعقب انصرفاهم ،قام المجني علية بالقاء عصا حديدية صوبهما ولم تصيب اي منهما فالتقطتها المتهم الثاني، وتوجة هو وشقيقة الي المجني عليه ،وتعدي المتهم الثاني علية بالعصا الحديدية ضربا علي قدمية فسقط أرضا دون مقاومة فاستل المتهم الأول سلاح أبيض سكين كانت بحوزته وطعن المجني عليه، طعنة استقرت بالجانب الأيمن من رقبته ،مما أدت إلي وفاته ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وبعرض القضية علي النيابة العامة، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.