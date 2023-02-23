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التعليم: حديقة مدرسة الشهيد خالد عبد العاطى بقنا "الأجمل" بمدارس الجمهورية

الخميس، 23 فبراير 2023 10:20 ص
التعليم: حديقة مدرسة الشهيد خالد عبد العاطى بقنا "الأجمل" بمدارس الجمهورية حديقة مدرسة الشهيد خالد عبدالعاطي الثانوية بقنا
قنا صابر سعيد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، فوز حديقة مدرسة الشهيد خالد عبدالعاطي الثانوية بقنا، بالمركز الأول كأجمل حديقة مدرسية للعام الدراسي الحالي، في المسابقة التي يشرف عليها وينظمها المهندس وائل عبد العظيم، مدير تنمية مادة التربية الزراعية بالوزارة.

 وأشاد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالجهود المبذولة من قبل توجيه عام التربية الزراعية بالمديرية، وإدارة نقادة التعليمية وإدارة المدرسة، التي عززت مفهوم البيئة النظيفة وغرست في نفوس الطلاب حب التشجير ورعاية الحدائق، كأحد الحلول الفعالة لمجابهة التغيرات المناخية.

 وهنأ السيد ومنال عبد الوهاب، وكيل المديرية، الدكتور بخيت محمد، مدير إدارة نقادة التعليمية، والمهندس لطفي أبو عارف، موجه عام التربية الزراعية وإدارة المدرسة ومعلمي التربية الزراعية بالمدرسة، مشيدين بما حققوه للحفاظ على مستوى ثابت يؤهلهم للمنافسة في كل مسابقة.
 

 


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