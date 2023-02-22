تموين الغربية تضبط 60 ألف عبوة مواد غذائية وعصائر فاسدة في حملة مكبرة بمركز بسيون

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين من ضبط 60 ألف عبوة مواد غذائية وعصائر فاسدة، قبل بيعهم للجمهور.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف المرور على النقاط الارتكازيه لتجار السلع الغذائية، لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع الغذائية وغير الغذائية.

وتشكلت حملة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، ضمت محمد سعد الخولي مدير ادارة الرقابة بالمديرية، وناصر مصطفى العفيفى، ومحمد السيد فضل، والسيد احمد الحواله.

وبالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية محمد فوزى، احمد فاروق، تامر الاشعل وذلك لتفقد الحاله التموينيه بدائرة مركز ومدينة بسيون.

حيث تمكنت الحملة من ضبط مخزن سلع غذائيه بدائرة مركز بسيون غربيه وتم التحفظ على 10 آلاف عبوة عصير منتهيه الصلاحيه طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء.

و50 ألف و741 عبوة مواد غذائية مختلفه الأنواع وأخرى، غير غذائية بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية.

كما تم ضبط 6 آلاف و706 عبوة مواد غذائية، وأخرى تحمل علامات تجاريه مملوكه للغير، ومقلده بغرض غش المواطنين، وتحقيق أرباح دون وجه حق.

و تم ضبط مصنع فخار قام بتجميع 2000 لتر سولار’ و25 إسطوانة غاز كبيرة الحجم، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة.