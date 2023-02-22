القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة تختتم أعمالها بمدينة غارب اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم، اليوم الأربعاء، القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة ، أعمالها بالكشف الطبي علي أهالي منطقة الأمل بمدينة رأس غارب حيث تستقر القافلة العلاجية فيها لمدة يومين يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة وتحويل المرضى للمستشفيات إذا لزم الأمر مجانا.

وكانت بدأت القوافل العلاجية عملها خلال شهر فبراير الجارى يوم 8 فبراير الجارى بقرية الأمل بمدينة القصير واستغرقت يومين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى قرية المستعمرة لمدة يومين أيضا 10 و11 فبراير، وتم صرف العلاج مجانا والكشف الطبى فى عدة تخصصات.

وانتقلت بعد ذلك القوافل من مدينة القصير إلى منطقة ابرق والخير شمال مدينة الشلاتين ومنها لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، ثم قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب .

واستكملت القوافل العلاجية اعمالها عقب الانتهاء من مرسى علم الي مدينة سفاجا وتحديدا بقريتي الحويطات والنصر واستغرقت فيها يومين 20 و21 ، ومنها اليوم الى منطقة الامل بمدينة راس غارب شمال محافظة البحر الأحمر .



