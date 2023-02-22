"الداخلية" تضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه فى مطروح ودمياط

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديريتى أمن (مطروح - دمياط) نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (النجيلة – مطروح – كفر سعد)، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن المركزى، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم استهدافهم وضبط ( أحد العناصر الإجرامية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النجيلة بمديرية أمن مطروح، وبحوزته (12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول).

ونجحت الجهود فى ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (66 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6,600 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول وضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، وبحوزتهم (15 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2 بندقية آلية و4 خزائن – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 5 قطع أسلحة بيضاء – ميزان حساس)، وكذا ضبط (سيارة ملاكى "مبلغ بسرقتها" تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى ) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,112,000 واحد مليون ومائة وإثنى عشر ألف جنيه تقريبًا)تم اتخاذ الإجراءات القانونية.