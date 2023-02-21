وكيل تعليم الإسماعيلية يشهد "ابدأ مستقبلك لتنمية مهارات ريادة الأعمال"

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي " ابدأ مستقبلك" لتنمية مهارات ريادة الأعمال لطلاب المرحلة الإعدادية، والذى يقام برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبإشراف من الدكتورة راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام وتنفيذ ومتابعة الدكتور خالد خلف مدير عام إدارة التعليم الإعدادي بالوزارة.

واستقبل الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، المستهدفين من محافظات شمال سيناء ودمياط والإسماعيلية، الذين حضروا للمشاركة في فاعليات البرنامج التدريبي ابدأ مستقبلك لتنمية مهارات ريادة الأعمال لطلاب المرحلة الاعدادية من خلال مشروع رواد 2030، والذى يقام ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتنسيق وإشراف إدارة التدريب بتعليم الاسماعيلية بالتعاون مع التعليم الإعدادي بالمديرية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بحيري أثناء متابعة للبرنامج لجميع المستهدفين على اهمية دعم التنمية المهنية والتدريب للمعلمين وعلى الاستثمار الامثل للبرامج التدريبية التي تسعى الوزارة جاهدة على تنفيذها مع الجهات والكيانات والوزارات الداعمة كوزارة التخطيط وانعكاس ذلك على تمكين الطلاب من مهارات الابتكار وريادة الأعمال لبناء مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن تعليم الإسماعيلية والتدريب يقدم دوما كل الدعم والتميز لتطبيق وتفعيل البرامج التدريبية وتبادل الخبرات وتعظيمها مع جميع المديريات بمحافظات مصر.

ووجه الدكتور سامي فضل وكيل المديرية إلى ضرورة دعم المعلمين ومدراء المدارس والموجهين للطلاب في كيفية التفكير بشكل مبتكر وبلورة ذلك في تنفيذ مشروعات ريادية تساعده على استثمار مهاراته بشكل علمي وتلك هي لغة العلم والمستقبل.