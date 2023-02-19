تعليم الإسماعيلية تبحث استعدادات إجراءت تعيين المرشحين بمسابقة 30 ألف معلم

وعقد الدكتور محمد بحيرى وكيل الوزارة، اجتماعا بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وعبد المنعم محمد مدير التعليم الابتدائي و نصرة أمين مدير إدارة التنسيق وإيناس احمد موجة عام رياض الأطفال لمناقشة الخطوات والإجراءات وفق التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع الاجراءات تتم من خلال الوزارة فيما يخص توزيع المعلمين على الإدارات التعليمية المختلفة، تحقيقا لمبدأ الشفافية بين الجميع.

وتابع أنه سيتم الإعلان عن موعد التدريب فور الوصول من الوزارة، وإبلاغ المعلمين المرشحين للوظائف سواء رياض الأطفال أو معلمي الفصل حتى يتسنى لهم المشاركة في التدريبات.