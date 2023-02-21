هل النظام الغذائي يعني الجوع؟.. كيفية التغلب على ألم الجوع أثناء فقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

يعتبر فقدان الوزن من أهم أولويات الناس في بداية العام، نحن حريصون جدًا على الحصول على اللياقة البدنية بحيث نبدأ في تخطي وجبات الطعام ، وتناول كميات أقل مما نحتاج إليه، وإحصاء المغذيات الكبيرة على أساس يومي.

ومع ذلك ، هناك فرق بين الشعور بالجوع والشعور بالجوع قليلاً، إذا كنت تشعر بالجوع ، فمن المحتمل أنك لا تحصل على العناصر الغذائية المناسبة ، ولكن إذا كنت تشعر بالجوع ، فأنت ترتكب الأخطاء التالية.

لذا ، إذا كنت جديدًا في اتباع نظام غذائي أو كنت عالقًا في نفس الوزن ، فإليك بعض الاستراتيجيات للسيطرة على آلام الجوع وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

لا تأكل أقل من السعرات الحرارية



فقدان الوزن هو في الغالب حسابات بسيطة، كل ما عليك فعله هو أن تأكل أقل من السعرات الحرارية التي تحتاجها ، إذا كنت تستهلك أكثر من 2100 سعرة حرارية في اليوم ، فسوف يزداد وزنك ؛ إذا كنت تستهلك سعرات حرارية أقل ، فسوف تدخل مرحلة العجز ، مما يعني فقدان الوزن. حيث يخطئ الناس في أنهم يقومون على الفور بإسقاط سعراتهم الحرارية من 2100 إلى 1000 ، مما يزيد من الجوع. الطريقة المثلى للبدء هي خفض 200 سعر حراري أسبوعيًا ، وإعطاء جسمك وقتًا للتكيف ، ثم زيادة هذا العدد كل أسبوع للوصول إلى وزنك المستهدف تدريجياً.

تجنب الإفراط في التدريب



عندما يتعلق الأمر بالتمرين، يعتقد معظمنا أننا بحاجة إلى التمرين حتى وقت نفاد الوقود، عندما تتمرن لفترات طويلة من الزمن ، يدخل جسمك في حالة تقويضية ، اختر نشاطًا واحدًا يمكنك القيام به يوميًا وأكمل ذلك في مدة لا تزيد عن 40 دقيقة.

البروتين

عندما نفكر في البروتين، غالبًا ما نعتقد أنه مخصص لكمال الأجسام، وسيجعلنا ضخمًا، في الواقع ، يعد البروتين أحد أهم المغذيات الكبيرة التي تتطلبها أجسامنا يوميًا لأداء وظائف معينة وتعزيز نمو الخلايا، تزداد أهمية البروتين خلال مرحلة إنقاص الوزن لأنه يساعد في زيادة التمثيل الغذائي والحفاظ على البروتين لفترة أطول ، وبالتالي تقليل الجوع.