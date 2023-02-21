اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 05:28 م
أكرم القصاص
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مقتل شخصين جراء قصف روسي لمنطقة خيرسون خلال الساعات الماضية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 05:21 م
مقتل شخصين جراء قصف روسي لمنطقة خيرسون خلال الساعات الماضية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة خيرسون ، أن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون الأوكرانية 58 مرة خلال الساعات الماضية، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل.


ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الإدارة القول ، إن القوات الروسية ضربت مستوطنات سلمية مستخدمين عدة قاذفات صواريخ وقذائف هاون ومدفعية ودبابات وطائرات بدون طيار كما تم تنفيذ هجوم صاروخي.


ووفقا لهيئة الأركان العامة، شنت القوات الروسية أمس ست ضربات صاروخية و 28 غارة جوية على البنية التحتية المدنية لمناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى 86 هجومًا باستخدام أنظمة ميلرز.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.


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