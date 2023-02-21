محافظ قنا يفتتح مدرسة بفرشوط بتكلفة 5 ملايين جنيه ضمن "حياة كريمة"

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مدرسة الشهيد فتحي سليم أبو زيد للتعليم الأساسي بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، والتي تم تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك علي هامش احتفال المحافظة بالعيد القومي.

رافق محافظ قنا العميد محمد السيد، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب فتحي قنديل والنائب خالد أبو نحول والنائب محمد عزت القاضي، أعضاء مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وحافظ محمود، رئيس مدينة فرشوط وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، أنه تم افتتاح مبني جديد ملحق بالمدرسة، فضلا عن إجراء أعمال الصيانة لـ 5 مباني أخرى ملحقة ليصل إجمالي عدد الفصول إلى 22 فصلا دراسيا، وتبلغ مساحة الموقع العام للمدرسة 4097 م2 بتكلفة إجمالية 4 ملايين و930 ألف جنيه.

وأضاف الداودي، أن إجمالي عدد المدارس التي تم إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز فرشوط 8 مدارس تضم 82 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية 33 مليون و120 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المدارس التي تم تطويرها ورفع كفاءتها 7 مدارس تضم 107 فصول دراسية بتكلفة إجمالية 11 مليون و520 ألف جنيه، مشيرًا إلي أنه منذ أن أعطي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إشارة انطلاق مبادرة "حياة كريمة"، لم يغب التعليم عن مشروعاتها، بل حظي بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها وذلك من خلال تطوير المدارس القائمة وتأهيل الفصول وبناء مدارس جديدة بالمناطق الريفية المحرومة، موضحًا أن التعليم هو الوسيلة الأضمن لوضع أبنائنا على المسار السليم وتخريج أجيال تملك من العلم وسيلة لتحقيق الأحلام والطموح.