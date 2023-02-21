فوائد الجبن متعددة.. منها تحسين صحة العظام ووظائف الدماغ

كتبت رانيا عامر

الجبن طعام غني بالكالسيوم والبروتين المفيد للصحة العامة للأشخاص، بالإضافة إلى أن الجبنة لها فوائد متعددة منها تحسين صحة العظام، وتعزيز صحة الأسنان ، وتساعد في خفض ضغط الدم، وذلك وفقا لما نشره موقع Stylecraze.

الفوائد الصحية للجبن

1. يعزز صحة العظام

الجبن مصدر غني للكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات والبروتين، و يساهم في تعزيز صحة العظام لدى كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، ويعتبر نقص الكالسيوم وانخفاض كثافة العظام من العوامل المسئولة عن الإصابة بهشاشة العظام .كما يحتوي الجبن على كل من فيتامين د .بالاضافة إلى أن فيتامين ب الموجود في الجبن أيضًا يساعد في تعزيز صحة العظام

2. يحسن صحة الأسنان

الجبن مصدر غني بالكالسيوم وقد يساهم في تقوية الأسنان. كما أنه يساعد في تقليل تسوس الأسنان. قد يؤدي مضغ الجبن إلى زيادة مستويات الأس الهيدروجيني للفم وتعزيز صحة الفم بشكل عام .وقد تلتصق بعض مكونات الجبن بالأسنان وتحميها من التآكل.

3. الجبن يعمل علي انخفاض ضغط الدم

يمكن أن يتسبب الصوديوم والكوليسترول في ارتفاع ضغط الدم. بينما يتوفر الجبن منخفض الصوديوم الذي يمكن أن يمنع ارتفاع ضغط الدم ، تم العثور على فيتامين ب الموجود في الجبن أيضًا ليكون مفيدًا في تقليل ارتفاع ضغط الدم .

4. يحافظ علي توازن الجسم

يحتوي الجبن على نسبة عالية من الدهون الطبيعية التي قد تعزز زيادة الوزن. تحتوي بعض أنواع الجبن على نسبة قليلة من الدهون قد تساعد في الحفاظ على توازن وزن الجسم.

5. يوفر الدهون الأساسية

الجبن غني بالأحماض الدهنية الأساسية ، مثل حمض اللينوليك المترافق (CLA). وجدت الدراسات التي أجرتها جامعة كوريا وجامعة ماساتشوستس أن CLA يمتلك خصائص مضادة للسرطان ، ويمنع تطور تصلب الشرايين ، وينظم الاستجابات المناعية ، ويقلل من وزن الجسم .

وجدت دراسة أخرى أجرتها جامعة ليمريك أن الدهون الأساسية المتوفرة في منتجات الألبان مثل الجبن قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات. قد تعزز أيضًا صحة القلب والأوعية الدموي

6.قد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الجبن على حمض اللينوليك المترافق والشحميات السفينجولية التي تلعب وظيفة مهمة جدًا في الوقاية من السرطان . ووجدت دراسة أجرتها جامعة ميلانو أن سفينجوليبيدات قد تمنع سرطان القولون لدى البشر.

قد يساعد محتوى الكالسيوم في الجبن في الوقاية من أنواع معينة من السرطان. وجدت إحدى الدراسات التي أجراها مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس تك أن الكالسيوم الغذائي يمكن أن يكون مرشحًا واعدًا في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

7. قد يساعد أثناء الحمل

الكالسيوم في الجبن جيد جدا للحوامل. يساعد على تحفيز الانقباضات أثناء المخاض. يعوض الكالسيوم أيضًا نقص المغذيات أثناء الرضاعة .يمكن أن يكون الجبن خيارًا جيدًا للسيدات الحوامل حيث يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين.

8.يعزز جهاز المناعة

من المعروف أن بعض أنواع الجبن تعزز عمل جهاز المناعة. أظهرت دراسة أجريت أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الجبن.الجبن المدعم ببكتيريا البروبيوتيك قد يعزز صحة المناعة. قد يمنع أيضًا التورم المناعي (الضعف التدريجي لجهاز المناعة) لدى كبار السن.

9.يعزز صحة الغدة الدرقية

قد تساعد إضافة الجبن إلى نظامك الغذائي في تعزيز صحة الغدة الدرقية. الجبن مصدر غني للسيلينيوم الذي قد ينظم وظيفة الغدة الدرقية . السيلينيوم لديه القدرة على مواجهة تطور الفيروسات عن طريق المساعدة في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

10.يحسن وظائف الدماغ

قد يساعد الجبن ، وخاصة نوع كاممبرت ، في تحسين وظائف المخ. قد تقلل مستخلصات جبن الكممبير من مستويات السيتوكينات الالتهابية. قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وتحسين وظائف المخ .

11.يعزز صحة الجلد

الجبن قد يعزز صحة الجلد. فيتامين ب الذي يحتويه قد يساعد في استقلاب الخلايا ونموها. قد يمنحك هذا،بشرة صافية .