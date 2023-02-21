غلق مصنع مخللات ومصادرة 25 طن مواد غذائية فاسدة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بالغربية من غلق وتشميع مصنع مخللات مخالف للاشتراطات الصحية ومداهمة مصنع آخر تحت بير السلم يقوم بتصنيع زيت زيتون مغشوش، وضبط 25 طنا و600 كيلو و89 ألف و 240 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور/ طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية بالتنسيق مع العقيد ايهاب عبد الحليم مدير إدارة مباحث التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك رجب نايل ، حيث تم ضبط 6760 كيس مكرونة سريعة التحضير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 33 ألف و 240 عبوة حلويات اطفال غير صالحة للاستهلاك الادمى.

كما تم ضبط 30 ألف عبوة عصير بدون أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وضبط 13 الف عبوة غزل البنات بها صبغة رودامين غير مصرح بها في الأغذية.

وتم ضبط 3240 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الادمي، و25 طن مخلل فاسد ويوجد عليه عفن وغير صالح للاستهلاك الادمي، وضبط 100 كيلو بندق منتهي الصلاحية داخل مصنع شيكولاتة شهير.

والتحفظ على 3000 زجاجة زيت زيتون مغشوش، و 300 كيلو شطة في معبأة في شكاير مستخدم من قبل في الاسمنت، و 200 كيلو زبيب غير مدون عليه اي بيانات ولا يوجد له فواتير.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.