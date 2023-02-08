ضبط 5 أطنان هوالك "إندومى" ومكرونة قبل إعادة تدويرها فى حملة تموينية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية للمرور مرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع الغذائية والغير غذائية ضمت ناصر مصطفى العفيفى والسيد احمد الحواله لتفقد الحالة التموينية بمركز كفر الزيات.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع أعلاف حيوانية والتحفظ على 5000 كجم خمسة طن اندومى هوالك ومشتقات مكرونات هوالك ومخالفات مصانع لأعاده تدويرها وتصنيع أعلاف حيوانية غير صالحة مما يؤثر والاضراربالثروة الحيوانية للبلاد كما تم التحفظ على كمية وقدرها(2500كجم)اثنان طن ونصف شكائر علف منتج نهائى مغشوش.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر جنحة بالواقعة كما تم تحرير ( 15 ) محضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار لمحال بقالة جملة وقطاعى مواد غذائية تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.