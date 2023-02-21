ضعف المياه بمدينة بنى مزار وعدد من القرى لأعمال الصيانة اليوم في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

اعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة المنيا، فى بيان لها، عن ضعف المياه فى مدينة بنى مزار وعدد من القرى التابعة لها وذلك لإجراء اعمال الصيانه بمحطة مياه بنى مزار المرشحة الجديدة اليوم وغدا.

قالت الشركة فى بيانها، أنه سيتم ضعف المياه، عن مدينة بنى مزار، ومجلس قروى القيس والحساينية، وابوجرج وبنى على، وذلك اليوم والاربعاء، لوجود أعمال الصيانة بمحطة مياه بنى مزار المرشحة الجديدة.

وطالبت شركة مياه الشرب المواطنين والمؤسسات والهيئات بتوفير احتياجتها من المياه خلال فترة العمل بالمحطة كما أعلنت الشركة عن عدد من خطوط التليفونات للتواصل مع الشركة.

ومن ناحية أخرى تفقد الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا، مجمع الخدمات الزراعية بقرية المعصرة، حيث يأتى إنشاء المجمعات الزراعية في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالي القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان.

أكد نائب محافظ المنيا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تستهدف تطوير 192 قرية بإجمالي 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى إدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.