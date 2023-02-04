قطع المياه غدا عن بعض قرى نبروه وضعفها بمدينة طلخا لمدة 7 ساعات

الدقهلية : محمد الحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه غدًا عن بعض قرى نبروه (درين، تيره، ميت عباد، أفنيش، كفر الدكروري)، إضافة إلى ضعف المياه بمدينة طلخا بالكامل، لمدة 7 ساعات، وذلك غدًا اعتبارًا من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهر نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى قيامها بأعمال صيانة طارئة على الخط 400 مم بمنطقة نبروه.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.