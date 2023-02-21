إغلاق أكاديمية تمريض مخالفة فى حملة لحماية المستهلك ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين ،وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة على حملة لجنة حماية المستهلك، والتي استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية وبعض المراكز والمنشآت الطبية والعبادات الخاصة والمعامل بدائرة مركز ومدينة بني سويف، بحضور أسماء مجدي نائب رئيس المدينة،الدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة ، الدكتور أسامة حمزاوي بمديرية الطب البيطري، ومسؤولي التموين و جهاز حماية المستهلك .

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع أكاديمية تمريض "بدون ترخيص" والتحفظ على 400كجم لحوم و700 كجم أسمالك غير صالحة للاستهلاك الآدمي،بجانب تحرير 18 محضرا ، شملت : 6 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة ، و8 محاضر لعدم إصدار فواتير ، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر للذبح خارج المجزر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وفى سياق منفصل ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، اجتماع اللجنة العليا "التي شكلها المحافظ "،لمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات،للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء للمحافظة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام موقف تلقي ورصد واستجابة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وبعض إدارات الديوان العام لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية خلال الفترة "من 1 يناير 2023 وحتى 15 فبراير الجاري"،مؤكدًا على سرعة الرد على كافة الشكاوى الواردة على المنظومة أولا بأول، وفى حاله التأخير في سرعة الرد سيتم اتخاذ اللازم قانونا حيال المتسببين عن التأخير، وذلك حفاظًا على سير العمل ورفع نسبة الأداء والإنجاز للمحافظة، حيث شدد السكرتير العام على سرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة.

كما تضمن الاجتماع استعراض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة"صوتك مسموع"خلال تلك الفترة والتنبيه على المسئولين بالمبادرة على سرعه الإنجاز للرد على الوزارة وإخطار المواطن بالرد على شكواه، وإعداد تقرير أسبوعي بموقف الشكاوى لجميع الجهات المرتبطة على المنظومة وفى حالة التأخير يتم التنسيق مع الجهة لاتخاذ اللازم قانونا والإفادة.