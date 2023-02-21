فوز تعليم بنى سويف بالمركز الأول بدورى المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية

بنى سويف هانى فتحى

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع التعليم، بمناسبة حصول المديرية على المركز الأول في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية التي نظمتها الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية في مختلف المراحل التعليمية، معرباً عن سعادته بهذا التميزالذي حققه أبناء بني سويف من الطلاب وتفوقهم على أقرانهم من مختلف مدارس الجمهورية.

من جهته، أوضح وكيل التعليم محمد عبد التواب،أن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية قد أعلن نتيجة مسابقة دوري المكاتب التنفيذية لطلاب مدارس الجمهورية لمختلف مراحل التعليم، والتي أسفرت عن مدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة تعليم بني سويف بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بالنسبة للمرحلة الابتدائية، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب على هذا التميز والأداء المشرف، والذي يأتي في إطار اهتمام الوزارة برعاية الطلاب والطالبات المبدعين والمتميزين في مختلف المجالات باعتبارهم قادة المستقبل وأمل مصر في التقدم والازدهار، حيث ضم المكتب التنفيذي الطلاب (مالك الحسين سيد، أحمد محمد عيد، معاذ أسامة عبد الحميد،علي مصطفى علي ، يوسف فرج أحمد، عمر محمد سعيد، أحمد مصطفى عادل).

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية ولاسيما أنشطة الاتحادات الطلابية التي تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب والطالبات والتي تعبر عن طاقاتهم لخلق جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء الوطن بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030 ، موجها الشكر والتقدير لقيادات التعليم وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية ، عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية ، عزة إبراهيم موجه عام الاتحادات الطلابية، ابتسام فايز اخصائي اجتماعي مدرسة طه حسين الابتدائية وإدارة المدرسة ، مطالبا بمزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة.