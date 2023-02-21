أهم المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية..تفاصيل

كتبت -مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة أطول سلسة خسائر يومية لها خلال العام الحالي، وتتراجع على أساس أسبوعي بنسبة 3.9% لخام برنت و 4.2% لخام غرب تكساس.

وفى هذا الاطار تأثرت أسعار النفط سلباً بكل من الأتى..

1- ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية برابع أكبر وتيرة قياسية أسبوعية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2021.

2- التوقعات حيال توجه روسيا نحو الحفاظ على كمية صادراتها النفطية الحالية، على الرغم من خطتها لخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف بي خلال شهر مارس القادم.

3- اعلان وزارة الطاقة الأمريكية عن عزمها بيع 26 مليون برميل من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية، مع توقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى مستوى قياسي.

4- ارتفاع مخزونات الجازولين الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ شهر مارس 2022، في ظل ضعف الطلب المحلي.

5- احتمالية استمرار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وهو ما آثار المخاوف بشأن تباطة الاقتصاد وضعف الطلب المستقبلي على النفط.

كما تلقت أسعار النفط دعماً من الأتى ..

1-رفع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية لتوقعاتهما بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2023 بدعم من انتعاش الاقتصاد الصيني عقب تخفيف القيود المرتبطة بمنع انتشار فيروس كورونا.