أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 21-2-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 21-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعربية لحليج الأقطان، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.6 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.85%، والعرب على 7.83%، واستحوذت المؤسسات على 26.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 49.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 20187 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 7016 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1258 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للدواجن، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 10 آلاف سهم، 5 آلاف سهم، 900 ألف سهم، 120 ألف سهم، 23 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، والبنك التجاري الدولي (مصر) عدد 116 سهم، 3 آلاف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 31.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا 263 ألف سهم، 893.7 ألف سهم، 81 ألف سهم، 20 ألف سهم، 149 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50.7 ألف سهم، 121 ألف سهم، 894.6 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.03%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.96 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 34.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 803.9 مليون جنيه مقارنةً مع 519.7 مليون جنيه بنسبة نمو 54.7%.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إيرادات بلغت 666.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 526.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 26.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 272 مليون جنيه مقارنةً مع 137.2 مليون جنيه بنسبة نمو 98.24%.

وحققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات بلغت 27.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 26.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 4.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 20.2 مليون جنيه مقارنةً مع 19.2 مليون جنيه بنسبة نمو 4.88%.