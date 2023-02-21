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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:50 م
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 20187 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 7016 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة.

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