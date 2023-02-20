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هبوط أرضى بطريق "طنطا- قطور" وتواصل الجهود لإصلاحه.. صور

الإثنين، 20 فبراير 2023 08:34 م
هبوط أرضى بطريق "طنطا- قطور" وتواصل الجهود لإصلاحه.. صور هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق طنطا- قطور القديم، حدوث هبوط أرضي أمام قرية إبشواي الملق مركز قطور، وانتقلت لجنة هندسية من مجلس المدينة والطرق والكباري وتم فرض كردون في مكان الهبوط الأرضي والبدء في عمليات اصلاحه.
 
كانت غرفة عمليات مجلس مدينة قطور قد تلقت بلاغا بحدوث هبوط أرضي بطريق طنطا قطور أمام قرية ابشواي الملق، وانتقل مسئولي الإدارة الهندسية بالمجلس والطرق والكباري لمكان البلاغ وتبين حدوث هبوط أرضي بالطريق.
 
تم استدعاء لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما انتقل المهندس هشام الديب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا، والمهندس ناجح عوض من إدارة صرف الغربية، وتم البدء في أعمال الحفر والكشف عن سبب الهبوط الأرضي وإصلاحه.
 
 
هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور (1)
هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور (1)

هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور (2)
هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور (2)

هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور (3)
هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور (3)

هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور (4)
هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور (4)

هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور (5)
هبوط أرضى بطريق طنطا- قطور (5)

 


محافظة الغربية

قطور

هبوط ارضى

اخبار المحافظات

قرية ابشواي الملق



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