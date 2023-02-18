مصرع عامل صعقه الضغط العالى أثناء عمله فى أرض زراعية بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بتعرض شخص للصعق الكهربائي في أرض زراعية بقرية نشيل.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين تعرض عامل يوميه للصعق من برج للضغط العالي، أثناء إنزاله ماسورة حديد، ولقي حتفه في الحال، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.