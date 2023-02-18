مصرع عامل صعقه الضغط العالى أثناء عمله فى أرض زراعية بالغربية

لقي عامل يومية حتفه صعقا بالكهرباء، من أحد أبراج الضغط العالي، أثناء عمله في أرض زراعية بقرية نشيل مركز قطور، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بتعرض شخص للصعق الكهربائي في أرض زراعية بقرية نشيل.
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين تعرض عامل يوميه للصعق من برج للضغط العالي، أثناء إنزاله ماسورة حديد، ولقي حتفه في الحال، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكان أصيب شخصان بإصابات متفرقة أحدهما حالته خطيرة، في حادث انقلاب دراجة نارية يستقلونها على طريق كورنيش القاصد بمدينة طنطا، وتم نقل المصابين لمستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث على طريق كورنيش القاصد بمدينة طنطا.
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب دراجة نارية يستقلها اثنين وأصيبا باصابات متفرقة إحداهما حالته خطيرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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