مصرع طفل صدمه جرار زراعى بمركز فرشوط في قنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد مصرع طفل صدمه جرار زراعي بمركز فرشوط، وتبين مصرع عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، 7 أعوام، بعد أن صدمه جرار زراعي بمركز فرشوط.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.‏

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من العثور على جثة شاب داخل منزله بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.