مصرع طفل صدمه جرار زراعى بمركز فرشوط في قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الاثنين، بعد أن صدمه جرار زراعي بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى المستشفى.
تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد مصرع طفل صدمه جرار زراعي بمركز فرشوط، وتبين مصرع عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، 7 أعوام، بعد أن صدمه جرار زراعي بمركز فرشوط.
تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من العثور على جثة شاب داخل منزله بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.
تلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب داخل منزله بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتبين أن الجثة لشاب يدعى مصطفى.ع، في الثلاثينيات من عمره، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.
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